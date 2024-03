Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

L’école et le cauchemar du harcèlement

Le fléau du harcèlement scolaire touche un élève romand sur dix. Les enfants et les parents concernés souffrent dans l’impuissance et dénoncent l’inaction des autorités scolaires. Car le harcèlement entre élèves ne se contente pas de marquer les victimes d’une empreinte psychologique indélébile; il peut, dans les cas les plus tragiques, conduire au suicide.

Mariées à 15 ans

Aux Etats-Unis, plus de 300 000 mariages d’enfants ont été célébrés depuis 2003. Des filles pour la plupart, dont la plus jeune avait 10 ans. Car dans certains Etats, comme la Californie, la loi ne fixe pas de limite d’âge. Ces sont les parents qui décident... ■