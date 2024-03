Tirer les fils pour se connecter

La Chambre de commerce et d’industrie de Fribourg (CCIF) organisait lundi soir son traditionnel apéritif de printemps de l’économie fribourgeoise. Le dernier pour sa directrice Chantal Robin, qui prendra sa retraite le 30 juin.

ANGIE DAFFLON

Comment vous sentez-vous à environ deux mois de passer le flambeau?

Je suis enthousiasmée par l’étape suivante, parce que je ne vais pas m’arrêter, évidemment. Je vais continuer les conseils et le soutien aux jeunes entrepreneurs, notamment. Tout ce qui fait que nous sommes un canton jeune et dynamique. J’ai toujours eu énormément de contacts avec les jeunes entreprises, ça me fascine. J’adore les nouvelles technologies et l’innovation, c’est mon ADN. C’est aussi notre espoir, c’est la suite.

Vous êtes la première femme à avoir présidé le Groupement…