Un «excellent résultat» 2023 pour les banques Raiffeisen fribourgeosies

Les dix banques Raiffeisen du canton de Fribourg affichent un «excellent résultat» pour leur exercice 2023. Dans communiqué, elles annoncent un bilan de 14,5 milliards de francs au 31 décembre 2023. Soit une progression de 1,8% par rapport à l’année 2022. Le résultat opérationnel, qui permet d’évaluer la performance des banques, s’inscrit à 75,3 millions de francs (+11,1%).

Le bénéfice atteint 17,6 millions, soit une augmentation de 1,7 million (+10,8%) par rapport à l’exercice précédent. Le groupe Raiffeisen précise que 92% des bénéficies sont affectés aux réserves, «le solde revenant aux sociétaires des Banques Raiffeisen sous la forme d’une rémunération des parts sociales». Cœur de métier des coopératives Raiffeisen, les créances hypothécaires augmentent de 3,2%, à 12,2 milliards de francs.

Avec 10 banques indépendantes exploitant 46 agences et 67 bancomats, le groupe se targue de disposer du réseau le plus dense du canton. En 2023, les banques Raiffeisen fribourgeoises ont gagné 3152 clients, dont 59% ont choisi de devenir sociétaires. «Ainsi, 50% des Fribourgeois sont clients de Raiffeisen, et près d’un sur trois est sociétaire.» Dans le canton, Raiffeisen emploie actuellement 509 collaborateurs. Elodie Fessler