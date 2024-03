Un point, mais une mauvaise opération pour le FC Bulle

VALENTIN THIÉRY

Football. En Promotion League, le FC Bulle a obtenu un partage (1-1) logique des points, samedi en déplacement chez la relève du FC Bâle. Les Rhénans avaient ouvert la marque via le vétéran Timm Klose, plus prompt que la défense visiteuse (8e, 1-0) sur corner.

A partir de là, les locaux n’ont plus vraiment tenté de faire le jeu. Bulle en a donc profité. A la 17e, sur la première possibilité guérienne, Sissoko concrétisait un centre d’Afonso (1-1).

Après la pause et jusqu'à la 51e, Bâle aurait dû marquer sur l'une de ses trois tentatives, mais Killian Ropraz confirmait sa forme irréprochable du moment. Le FC Bulle aussi aurait dû mieux exploiter ses quelques situations chaudes.

Les Bullois ont livré une bonne partie et auraient pu revendiquer plus en sentant mieux les coups offensifs. Au final, malgré ce point, les hommes de Cédric Strahm, quatorzièmes, se rapprochent de la barre puisque Lugano M21 a gagné contre Cham. La situation reste très chaude pour le maintien en Promotion League, avant la venue à Bouleyres de Breitenrain et du Vuadensois Robin Golliard le samedi 6 avril.

Retrouvez notre page complète sur ce nul du FC Bulle dans La Gruyère de ce mardi.