Vingt ans après, à deux et dans la sobriété

MUSIQUE

Cali

20 ANS D’AMOUR PARFAIT,

Verycords

Dans la série «ça ne nous rajeunit pas», voilà que Cali célèbre les 20 ans de L’amour parfait… Vingt ans qu’il déboulait dans la chanson française, chien fou furieux, avec ses textes déchirés et ses concerts jubilatoires (celui des Francomanias 2006 a marqué l’histoire du festival). Avec sa générosité, aussi. Inimaginable dès lors de célébrer seul l’anniversaire de l’album qui a tout changé: 20 ans d’amour parfait reprend les titres originaux en duos et dans de nouveaux arrangements, où brille surtout le piano de Steve Nieve. Et c’est un vrai plaisir de retrouver ainsi des titres incontournables comme C’est quand le bonheur? (avec un inattendu Francis Cabrel) ou Elle m’a dit (avec Calogero).

L’ensemble respire la joie de revisiter à deux ces 13…