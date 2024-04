Désormais juge et arbitre, Bertrand Bossel s'épanouit au service d’une «belle boxe»

Ancien professionnel, Bertrand Bossel s’est reconverti comme juge et arbitre.

Le Veveysan s’épanouit dans une fonction essentielle dans un combat.

Montée sur le ring à l’occasion du traditionnel meeting du BC Châtel à Palézieux.

QUENTIN DOUSSE

BOXE. Chemise blanche, nœud papillon noir et gants en latex ajustés: Bertrand Bossel est fin prêt à monter sur le ring de Palézieux. Non plus pour combattre, mais pour diriger. Le Veveysan domicilié à Enney officie aujourd’hui en tant que juge et arbitre. Deux fonctions garantes d’un combat «juste» à tous les niveaux. Immersion à l’occasion du traditionnel meeting du Boxing-club Châtel, organisé pour la dernière fois à Palézieux samedi.

Sa soirée commence environ une heure avant le premier des douze matches. «J’aime bien me mettre dans ma bulle, relire…