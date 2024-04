Un sixième titre de rang pour Elfic Fribourg

Vainqueur 3-2 de Nyon en finale des play-off de LNA, Elfic Fribourg a décroché dimanche le huitième titre de son histoire. Un succès sur lequel revient l’ailière fribourgeoise Eléa Jacquot.

GLENN RAY

BASKETBALL. Il aura fallu cinq matches à Elfic Fribourg pour venir à bout de Nyon en finale des play-off de Ligue nationale A. Vainqueures 92-48 dimanche à la salle Saint-Léonard, Eléa Jacquot et ses coéquipières ont remporté leur sixième championnat de Suisse consécutif. Le huitième de l’histoire des Elfes. «On a su rester soudées et sérieuses de bout en bout. On peut être fières de ce qu’on a fait, parce qu’en basket rien n’est jamais acquis», savoure l’ailière de 22 ans.

Invaincues sur les parquets nationaux depuis le 18 mai 2022, les Fribourgeoises ont été poussées dans leurs retranchements…