Chornique Cinéma: Le jeu amoureux avant l’intrigue avec The Fall Guy

Samedi cinéma

PAR ANGIE DAFFLON

THE FALL GUY. «Quand on en fait trop, on perd le spectateur.» Les personnages ont beau le dire eux-mêmes, le film joue avec les limites et tombe parfois dans le piège qu’il s’est lui-même tendu. Comédie d’action dégoulinant de romance, The Fall Guy prend par moments des airs de caricature. Pour les bonnes critiques et pour l’humour, ce peut être bienvenu. Ici, c’est juste lourd.

Inspiration plus qu’adaptation de la série éponyme des années 1980 (L’homme qui tombe à pic en français), The Fall Guy voit Colt Seavers (Ryan Gosling), cascadeur devenu voiturier à la suite d’un accident sur un tournage, reprendre sa carrière en main après un appel de la productrice Gail Meyer (Hannah Waddingham).

Cette dernière lui annonce que Jody Moreno (Emily Blunt), avec qui…