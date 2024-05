Le Portail: A un moment ou un autre, ça finit par déraper

Une époque formidable

Il fallait s’y attendre. Comment peut-on avoir ainsi confiance en l’être humain? Si vous le laissez libre, vraiment libre, il ne fait rien que des bêtises. Benedyktas Gylys vient d’en donner une nouvelle preuve. Ce jeune artiste lituanien a conçu Le Portail (The Portal), un oculus géant (une fenêtre ronde, quoi) qui permet de voir à des milliers de kilomètres, en direct et sans son, via une caméra fixe. Deux exemplaires ont été installés début mai à Dublin et à Manhattan. Irlandais et New-Yorkais peuvent ainsi se faire coucou, s’envoyer des bisous et des poutous, s’écrire des mots doux devant l’écran. Montrer des cœurs avec les doigts et des sourires avec les dents.

Mais voilà… Ça a dérapé. L’installation a dû fermer après une semaine. Parce que des rigolos ont fait…