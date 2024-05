Nouveau shot de romance avec la troisième saison de La chronique des Bridgerton

Mes chats, ma télé et moi

Les quatre premiers épisodes de la saison 3 de La chronique des Bridgerton ont été mis en ligne jeudi. Et, forcément, on s’est jeté dessus.

PÉNÉLOPE ET COLIN. Il y a quelque chose de délicieux à s’offrir en victime consentante. On sait bien qu’il n’y aura rien de bien original dans cette nouvelle saison. On sait aussi qu’on pourrait presque écrire l’histoire avant de la voir à l’écran. Et pourtant: les quatre premiers épisodes de la saison 3 de La chronique des Bridgerton étaient à peine en ligne jeudi que, déjà, on sombrait à cœur et à corps perdus dans les froufrous pastel de Mayfair, pour la nouvelle entrée en société des débutantes de la cour toujours aussi faste de la reine Charlotte. La chronique des Bridgerton, sur Netflix, c’est la belle société couleur…