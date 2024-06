Economie: nouvelle présidente pour l’Association des commerçants du canton de Fribourg

L’Association des commerçants du canton de Fribourg a confiance en Sylviane Pasquier. Jeudi dernier, ses membres l’ont montré de la plus belle des manières en l’officialisant au poste de présidente. Depuis le départ de Clément Castella, la directrice des magasins du groupe Léguriviera assurait déjà l’intérim.

Sylviane Pasquier ne sera pas l’unique nouveau visage du comité. Rémy Deillon de Meubles Bise a accédé lors de l’assemblée générale à la vice-présidence, tandis que Sophie Cruchet de la Fédération Patronale et Economique (FPE-CIGA) occupera le rôle de secrétaire et de caissière. Emily Lam-Clément de la Bijouterie la Marquise et Amina Montasri, directrice de Chalet de Gruyères rejoignent également le comité en qualité de membres. Geoffroy Brändlin