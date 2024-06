La passe de trois pour Bonnet?

COURSE DE MONTAGNE. Il faudra se lever tôt, courir vite et garder le tempo jusqu’en haut pour remporter Neirivue-Moléson ce dimanche. Double tenant du titre, Rémi Bonnet – comme Christel Dewalle côté féminin – fait figure d’épouvantail pour cette 45e édition. «Quand on voit la différence avec ses adversaires l’année passée, ça va être chaud de le battre en effet», soutient Fabrice Pasquier.

L’Estavannensois n’en demandait pas tant pour ses premiers pas de président. «Je suis tout à fait content d’avoir des élites locales comme Rémi (Bonnet) ou les frères d’Albeuve Robin et Thomas Bussard. Ça vaut de l’or pour une course comme la nôtre.»

Tant pis pour le suspense sur les 10,6 km d’un tracé «dur et pointu» (1290 m de dénivelé positif). Quoique: impossible n’est pas charmeysan pour le…