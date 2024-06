La valse de départs continue au Conseil communal de Haut-Intyamon

Après le double départ de Cédric Privet et Romain Castella en début d’année 2024, et ceux de Bruno Ferreira, Christine Sauterel-Doutaz et Hugo Rey en 2023, les va-et-vient continuent au Conseil communal de Haut-Intyamon. Ce vendredi, la commune a officialisé les démissions de Céline Bouzenada Sottas et Alia Chevigny. Celle de la dernière nommée est même avec effet immédiat, contrairement à sa collègue qui prendra congé de ses tâches le 31 juillet.

Fait marquant: Alia Chevigny est entrée en fonction le 15 avril dernier. Ce départ est-il dû à un problème privé? Que nenni, déclare la commune dans un communiqué. L’élue a claqué la porte en invoquant «une éthique personnelle mise à mal par des fonctionnements au Conseil communal».

Officiellement, ce départ attriste l’exécutif. «Cette double démission n’est pas une bonne nouvelle pour le Conseil communal qui, depuis une année, fait face à une vague de départs sans précédent. Nous souhaitons toutefois continuer à travailler dans un esprit serein, constructif et collégial».

Une élection complémentaire est agendée le dimanche 1er septembre 2024. Les intéressés devront déposer leur liste au secrétariat communal jusqu’au lundi 15 juillet à 12h. Geoffroy Brändlin