Titre romand pour Axel Reichenbach

TENNIS DE TABLE. Axel Reichenbach (photo, au centre) s’est fait quelques frayeurs ce week-end à Gland (VD). Aux championnats romands, le pongiste vuadensois a été mené deux fois 2 sets à 1 en demi et en finale. Au bout du compte, il a inversé la tendance pour s’imposer 3-2 et enlever le titre dans la catégorie U17/19. «La logique a été respectée, car j’étais le mieux classé (B11) avant la compétition, mais j’avais quand même une petite pression, explique Axel Reichenbach. Aucun duel n’a été simple. D’autant plus que je n’avais pas réalisé de bonnes performances dernièrement. C’est mon plus beau titre depuis que j’ai débuté vers 12 ans», ajoute le champion cantonal 2024 en U19.

En demi-finale, il a écarté Yannis Allard, son ami vuadensois et camarade au CTT Bulle. Dans le club gruérien,…