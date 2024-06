Un ancien ambassadeur en dédicace

FRIBOURG. Fribourgeois d’origine, Dominique Dreyer vient de sortir un livre sur sa carrière de diplomate: il a passé plus de vingt ans en Asie, dont seize en Chine et quatre au Japon. Il a également vécu quatre ans en Inde et a représenté la Suisse en Mongolie, en Corée du Nord, au Népal et au Bhoutan. Son ouvrage, A l’ombre de l’Asie – Impressions et rencontres (1974-2008) paraît aux Editions Livreo-Alphil. Dominique Dreyer le présentera ce jeudi à la librairie Albert le Grand, à Fribourg, dès 18 h 45, à l’occasion d’un moment d’échanges et d’une séance de dédicaces. EB