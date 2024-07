Bluefactory se végétalise pour favoriser la biodiversité

La végétation s’empare peu à peu du quartier d’innovation Bluefactory, à Fribourg. Après la construction du premier bâtiment pérenne (Bâtiment B), place à la phase de renaturation urbaine qui se terminera en fin d’année. Cette dernière vise à «améliorer la qualité de vie, favoriser la biodiversité et réduire les îlots de chaleur, tout en favorisant le réemploi de matériaux», explique Bluefactory Fribourg-Freiburg SA (BFF SA) dans un communiqué.

Des espèces indigènes résistantes au changement climatique tels que bouleaux, chênes, saules et même tilleuls, en clin d’œil à l’histoire de la ville, seront ainsi plantés. La terre permettant leur implantation sera prélevée sur les talus pour les sols fertiles «via une pépinière de sols mise en place in situ». Un étang prendra place à proximité du Bâtiment B et il sera possible de le traverser grâce à une passerelle réalisée par l’EPFL Fribourg/Smart Living Lab.

Des espaces d’agréments et du mobilier seront en outre créés à partir de matériaux récupérés notamment à la suite de la déconstruction de la Halle jaune. A noter que, à la fin de l’été, le site disposera de 50 nouvelles places pour les vélos afin de renforcer l’accessibilité en mobilité douce. Elodie Fessler