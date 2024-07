En catamaran, du barrage de Rossens à l’embouchure de Broc

Mathia Gremaud et Niklas Konrad ont traversé le lac de la Gruyère en catamaran. Une petite sortie spontanée qui s’est finalement terminée en une belle aventure de cinq heures.

NAVIGATION. C’est une expérience peu banale qu’ont vécue mercredi Mathia Gremaud (25 ans) et Niklas Konrad (24 ans). Les deux Gruériens, ont, en effet, traversé le lac de la Gruyère en catamaran. Partis du port de Gumefens, là où le bateau de la famille de Mathia Gremaud était amarré, les deux étudiants ont rejoint Rossens, puis ont fait demi-tour au barrage pour se rendre à Broc, avant de revenir à Gumefens. Une escapade longue de cinq heures et de 50 km réalisée à la seule force du vent, ou presque. Car il a fallu user des pagaies à un certain endroit.

Si l’aventure «ne vaut pas le Vendée Globe», comme le dit…