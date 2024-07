Langues: il y a certaines choses qui ne se disent pas

Une époque formidable

L’autre soir, je regardais un match de foot. Normal, ça arrive. Presque aussi souvent que d’habitude, ces temps. Sans vouloir faire le malin – ou alors juste un petit peu –, je le regardais avec un commentaire italien. Et alors, me direz-vous, avec raison et un soupçon d’impatience? Alors, il se trouve que, soudain, un mot charmant de ce charmant idiome m’a plongé dans une réflexion linguistique que je me fais un plaisir de prolonger ici.

Saviez-vous que dans la langue de Dante (ou plutôt, vu le contexte, dans la langue de Roberto Baggio), il existe un mot typique du vocabulaire footeux pour dire «sous la menace d’une suspension»? Quand les commentateurs francophones usent de cette périphrase pour désigner un joueur qui reçoit un avertissement et qu’il s’agit de son…