Emma et Liam, prénoms préférés des Fribourgeois

En 2023, le prénom Emma a été donné à 23 reprises à des nouveau-nés fribourgeois. Il devance Alice (donné à 17 reprises) et Mathilde (16). Chez les garçons, un total de 25 petits Liam sont nés l’année passée dans le canton de Fribourg. Dans le top 3, on retrouve également Gabriel (avec 20 occurrences) et Lucas (16). C’est ce que montrent les chiffres rendus publics vendredi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Attention, l’orthographe compte. Par exemple, Chloé, Chloe, Chloë, Cloe et Cloé sont, dans ces statistiques, considérés comme cinq prénoms différents.

Au niveau suisse, Noah, Liam et Matteo ont été les prénoms le plus souvent attribués aux garçons nouvellement nés l’an dernier. Pour les filles, les parents ont préféré Mia, Emma ainsi que Sofia. Dans un communiqué de presse, l’OFS souligne: «Les prénoms Vera chez les filles et Kiyan chez les garçons sont ceux qui ont connu la plus forte progression en nombre de rangs. Ils en ont gagné respectivement 114 et 186 entre 2022 et 2023. Pendant la même période, les prénoms Thea et Maxime ont accusé la chute la plus vertigineuse, perdant respectivement 63 et 68 rangs. Enfin, Amaya, Lily, James et Jaro font leur entrée dans le top 100 des prénoms des nouveau-nés.» A noter qu’il y a eu 80 024 naissances en Suisse l’an dernier.

L’OFS relève par ailleurs que Müller est le nom de famille le plus fréquent au sein de la population résidante permanente suisse. Il est suivi par Meier et Schmid. L’office analyse: «Formant un groupe de 53 170 personnes, les Müller ne représentent toutefois que 0,6% de la population totale. Il faut dire que la variété des patronymes est énorme en Suisse: l’OFS a dénombré plus d’un demi-million de noms de famille, les graphies différentes d’un même nom étant considérées séparément.» En Suisse romande de même que dans le canton de Fribourg, c’est da Silva qui revient le plus souvent (porté par 10 287 personnes en Suisse romande, dont un peu plus de 1600 dans le canton de Fribourg). Nicolas Maradan