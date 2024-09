L’association en quête de découvertes

ROMONT. Au printemps 2021, les portes de l’usine Erie-Electroverre ont définitivement fermé. Clap de fin pour l’un des anciens fleurons industriels du chef-lieu glânois? Oui et non. Car si les collaborateurs ont quitté les lieux, ceux-ci réservent encore aujourd’hui des secrets grâce à leurs archives. Des documents stockés actuellement dans les archives communales de Romont que les membres de l’association Patrimoine Glâne trient et analysent.

En fin de semaine dernière à Châtonnaye, dans le cadre de l’assemblée annuelle, le président Stefan Trümpler a dévoilé quelques-unes de ces trouvailles.

La première concerne le général Guisan. Ou plutôt un collaborateur de l’usine peu enclin à rejoindre les frontières du pays pour y exercer ses devoirs militaires durant la Seconde Guerre mondiale.…