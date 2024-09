Le grand homme était un petit monsieur

Une époque formidable

Le plus troublant, peut-être, c’est de se rendre compte que l’on peut faire le bien, beaucoup de bien, tout en étant un homme abject. Ce qui dérange, sans doute, c’est de découvrir qu’une personnalité publique admirée de tous cache en réalité un pervers. Dans une société qui fait fi des nuances, à une époque qui ne connaît que les bons (nous, en général) et les méchants (les autres), que faire de l’abbé Pierre? Impossible de nier la noblesse de son combat contre la pauvreté et les inégalités. Et, désormais, impossible d’ignorer qu’il s’est régulièrement comporté comme le pire des sales types.

L’image du (presque) saint abbé s’est étiolée, alors qu’il avait si habilement su la construire. Roland Barthes, à l’époque, l’a finement analysé dans Mythologies. Oui, c’est…