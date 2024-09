Tribune libre

Une pause dans le tourbillon de la modernité

A propos de l’Initiative biodiversité.

Pour faire simple, la protection de la biodiversité vise l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes. La Constitution fédérale (Cst. féd.) est déjà un puits de biodiversités! On y protège les hommes et les femmes, avec leurs diversités, les vieux et les jeunes, les familles et les pacsés, les religieux et les athées, les riches et les pauvres, les juges et les prévenus, les Suisses et les étrangers. Elle protège aussi les loups et les agneaux, les vaches avec ou sans cornes, les petits et les gros paysans.

Plus sérieusement, et le matériel de vote l’a oublié, l’initiative complète l’article 78 Cst. féd. Cet article ne vise en effet que les objets à intérêt national et l’impact de la…