Au Tessin, un FC Bulle appliqué et réaliste

Un FC Bulle appliqué et saignant tel Kuzmanovic Le FC Bulle s’est imposé 0-2 à Paradiso samedi. Appliqués défensivement et respectant le plan, les Gruériens ont aussi joué les roublards de Promotion League. Preuve qu’ils grandissent à ce niveau, comme Marko Kuzmanovic cette saison.

VALENTIN THIÉRY, À PARADISO

FOOTBALL. Le FC Bulle ne possède aucun trentenaire dans son contingent. Samedi, Paradiso en a aligné trois, dont un Ezequiel Schelotto au CV long comme ses cheveux. Pourtant, au Tessin, les Gruériens se sont imposés 0-2 comme s’ils avaient dix ans de Promotion League. «On voulait les faire courir puis exploser, car on savait qu’ils manquaient de rythme», analyse Brian Weber, le coach de Bullois nouveaux 7es à cinq points du leader et six de la barre.

Le plan a fonctionné, même si Bulle…