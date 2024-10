Le projet d’école peut reprendre

Le tracé d’un ruisseau a jeté le doute sur l’implantation du projet, sur l’ancien terrain de foot.

SIVIRIEZ. «Nous avons perdu environ une année», confiait jeudi le conseiller communal Antonio Molettieri, responsable du projet d’école de Siviriez. La raison? Le ruisseau de Lavaux, enterré, et son espace réservé aux eaux (ERE). Depuis mai dernier, canton et commune ont débattu sur le tracé de ce cours d’eau. Le canton s’est rallié à la vision communale il y a quelques jours, a appris le Conseil général jeudi. Le Lavaux suivra les limites sud et est de l’ancien terrain de foot des Chaussiés. Un site stratégique: il doit accueillir la future école – soit 17 classes, pour un investissement de plus de 18,5 millions de francs.

C’est le retour d’enquête préalable du Plan d’aménagement de détail…