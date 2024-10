Les travaux entre Vuadens et Vaulruz sont prolongés de deux mois

Les travaux sur la route cantonale entre Vuadens et Vaulruz continueront de provoquer des ralentissements pendant encore deux mois. La Police cantonale fribourgeoise annonce dans un communiqué le prolongement des travaux entre l’intersection reliant la route au chemin de la Maupas et à la rue de la Chapelle, jusqu’au 20 décembre. La vitesse autorisée sur ce tronçon est limitée à 50 km/h et la chaussée est restreinte à 3,8 mètres. La circulation est réglée en alternance.

Les autorités appellent tous les usagers de la route à faire preuve de prudence. Victoria Martin