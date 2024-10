Un week-end consacré à Saint-Exupéry

FRIBOURG. L’Atelier (ancien Musée Gutenberg) accueille le premier week-end Saint-Exupéry à Fribourg. Il comprend une exposition (samedi et dimanche, de 9 h à 18 h) ainsi qu’une série de conférences (samedi dès 14 h) dont celles d’Alain-Jacques Tornare et de Jean-Michel Adam. La manifestation est organisée par l’Association des amis suisses de Saint-Exupéry. Au cinéma Rex seront projetés Le Petit Prince, de Mark Osborne, vendredi à 14 h, Le miracle du Petit Prince, de Marjoleine Boonstra, dimanche à 11 h, et Le Petit Prince: naissance d’une étoile, de Vincent Nguyen, dimanche à 16 h. Tout le programme sur www.amis-suisses-saint-exupery.ch. EB