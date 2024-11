Cédric Perroud remplace Françoise Jolivet à l’exécutif

ATTALENS. Agé de 47 ans, Cédric Perroud remplacera Françoise Jolivet à partir du 1er janvier au sein du Conseil communal d’Attalens. L’élue en charge du dicastère de l’urbanisme a annoncé son départ pour cause de déménagement. La Veveysanne a d’abord été membre du Conseil général de 2016 à 2017, dont elle fut la secrétaire pour quelques mois en 2018, puis conseillère communale durant six ans. Françoise Jolivet s’est notamment occupée du Plan d’aménagement local. Premier des viennentensuite de la liste ACA (Alliance des citoyens d’Attalens) lors des dernières élections, Cédric Perroud dirige une entreprise de réalisations publicitaires et une entreprise de gestion globale de communication à Attalens. Lors de son entrée en fonction se tiendra également la répartition des dicastères du…