Gaëtan Deschenaux en bronze aux championnats de Suisse de saut: «Plus je vieillis, plus je suis motivé»

Le gymnaste Gaëtan Deschenaux a remporté le bronze lors de la finale du championnat de Suisse de saut, dimanche à Kirchberg. A 31 ans, l’athlète de Romont Gym pense déjà à l’année prochaine.

VALENTIN THIÉRY

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS. Un double groupé demi-tour et un double carpé demi-tour ont permis à Gaëtan Deschenaux de rafler 9,775 points dimanche au championnat de Suisse de saut, son agrès de prédilection. Suffisant pour terminer troisième du concours C7, qui rassemblait une cinquantaine de concurrents en qualifications et six en finale. Réaction du paysagiste glânois actif à Romont Gym après son exploit à Kirchberg (BE).

Comment accueillez-vous cette performance?

Gaëtan Deschenaux: C’est un joli come-back, car je me suis fait les croisés en août 2023. Mon objectif était le podium, mais…