Impro, musique, ciné et partage

ÉBULLITION. Ebullition fait dans la diversité en cette fin de semaine: ce jeudi (20 h), Les Improvisibles proposent le troisième et dernier épisode de leur série Précédemment dans… Demain vendredi (19 h), l’association Réservoir a invité une sélection de groupes locaux, à savoir Achlys’ Fate (metal), Mr. White (punk-metal), Shunyata (rock), Stellarsons (synthwave), XII.XII.XXI (metal), Repris d’justesse (cover acoustique) et Les Boboloco (trash guinguette). Dimanche aura lieu une nouvelle journée Culture en partage, en collaboration avec la ville de Bulle et le Prado. Au cinéma sera projeté (14 h) le film Reinas, de Klaudia Reynick, une chronique familiale qui se déroule à Lima en 1992. L’après-midi se poursuivra à Ebullition, avec un concert de musique libanaise par Kesbara (17 h). …