Les fantômes de Noël

BANDE DESSINÉE

Eric Powell, Mike Mignola, Becky Cloonan et James Harren

PETITS CONTES MACABRES

Delcourt

Quand quatre auteurs importants de la bande dessinée américaine – Eric Powell (The Goon), Mike Mignola (Hellboy), Becky Cloonan (Somna, qui vient de paraître en français) et James Harren (Ultramega) – se réunissent pour une soirée, cela produit une collection hétéroclite de Petits Contes macabres. Transporté à la fin du XIXe siècle, le groupe se met en scène en pleine période victorienne. Tous sont réunis pour perpétuer une tradition bien vivante à l’époque: quand venait la fin d’année, on avait pour habitude de se retrouver au coin du feu pour raconter des histoires à faire peur. A son tour, chaque auteur met donc la main au pinceau pour narrer un récit court et original, parfois…