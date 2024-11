Six nouvelles chaires académiques

EPFL. La collaboration entre le Conseil d’Etat et l’Ecole polytechnique fédérale (EPFL) va s’étendre. La présence du campus fribourgeois sur les thèmes de l’environnement bâti, de l’énergie et du climat sera renforcée. En clair, six chaires académiques seront ajoutées aux quatre existant déjà sur le site du Smart Living Lab (SLL) de Bluefactory d’ici à 2030, a annoncé le canton ce vendredi. Le développement du campus EPFL Fribourg va de pair avec le nouveau centre mondial pour la construction durable. Sa mission est de «faire progresser la recherche, l’éducation et le transfert de technologies en développant des solutions innovantes, que ce soit en matière de constructions ou de matériaux durables, pour favoriser la transition mondiale vers un environnement bâti respectueux des limites…