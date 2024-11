Temps présent

RTS 1, JEUDI, À 20 H 10

Le dernier souffle du verre suisse

La fermeture de la Verrerie de St-Prex par le groupe Vetropack au printemps a brisé des destins et ébranlé des familles. Mais cette fermeture est aussi hautement symbolique pour la Suisse, qui laisse partir sa dernière verrerie et tout un savoir- faire. Si Vetropack a fait montre d’un réalisme économique sans concession préférant délocaliser plutôt qu’investir à St-Prex, ce départ témoigne aussi d’une politique industrielle suisse en décalage complet avec les choix faits aux Etats-Unis ou en Chine, où le soutien étatique au secteur industriel est plus fort que jamais. ■