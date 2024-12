CYCLOCROSS. Nicolas Bard a décroché la 35e place de la Coupe du monde de Namur, dimanche. Le Sorensois de 24 ans s’est arraché au sprint pour assurer son rang, terminant à plus de six minutes du vainqueur local Michael Vanthourenhout. «Même si ce n’est pas mon meilleur résultat à ce niveau, c’est clairement ma meilleure performance et de loin par rapport à la concurrence», commente celui qui courra encore la Coupe du monde de Zonhoven ce dimanche et le Superprestige de Mol lundi en Belgique. GR