Décès de l’inventeur de la brique Tetra Pak

Une personnalité discrète mais connue est décédée le 19 décembre dernier, selon un avis mortuaire publié dans La Gruyère de mardi. Il s’agit d’Ake Gustafson, l’inventeur des fameux emballages Tetra Pak. Agé de 101 ans, le Suédois est mort à son domicile de Châtel-Saint-Denis.

Né le 7 mai 1923 en Suède, le Veveysan d’adoption avait proposé en 1959 à l’entreprise Tetra Pak cette solution d’emballage destinée aux produits alimentaires liquides, et en particulier le lait. Plus d’un demi-siècle plus tard, la brique constitue la majorité des 193 milliards d’emballages produits chaque année par la société. Ce qui représente un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros.

Ake Gustafson avait ensuite quitté l’entreprise et s’était installé en Suisse en 1965. En Veveyse, le grand-père et…