En eau trouble

MUSIQUE

The Smashing Pumpkins

AGHORI MHORI MEI

Martha’s Music

Continuons avec ces vieilles gloires qui renaissent des années 1990, puisque telle semble être la thématique du jour. Avec l’imparable trilogie Gish, Siamese Dream et Mellon Collie and the Infinite Sadness, Billy Corgan inventa alors une nouvelle forme de rock épique. De manière très subtile, il empruntait au metal la lourdeur de ses riffs, mais mâtinait ses compositions douloureuses de mélodies accrocheuses. Avec une ambition et un ego exacerbés, il façonna le son des nineties, autant que Rammstein ou Nine Inch Nails.

Avec l’arrivée de leur nouvelle guitariste Kiki Wong, The Smashing Pumpkins semblent vivre une cure de jouvence. Après les symphonies synthétiques d’Atum en 2023, parfois peu goûtées de ses fans, le quartet revient…