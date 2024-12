Les mystères du Clos des Lilas

RTS1, VENDREDI, À 21 H 05

Anna, 35 ans, capitaine de gendarmerie, célibataire, se retrouve devant une affaire complexe: Mylène, 60 ans, une pianiste concertiste de renommée internationale, est retrouvée morte dans sa maison de campagne, étouffée dans son sommeil. La mère d’Anna, Catherine, 58 ans, journaliste, vient de débarquer de Paris pour un mois de vacances, et s’impose sur l’enquête pour faire un article. Anna et sa mère ont une relation compliquée: Catherine est très envahissante, se mêle de tout et Anna ne sait pas y mettre des limites. Ensemble elles vont plonger dans l’entourage de la victime, un monde bien plus impitoyable qu’elles ne l’imaginaient. ■