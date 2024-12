Noémie Kolly a «vraiment retrouvé le plaisir de skier comme en enfance»

Après les hommes ce week-end, les dames lanceront la saison alpine de vitesse à Beaver Creek.

Pour sa première dans le Colorado, Noémie Kolly voudra prouver qu’elle a sa place dans l’élite.

Entretien avec la Rochoise de 26 ans, sereine à l’aube de sa cinquième saison en Coupe du monde.

QUENTIN DOUSSE

SKI ALPIN. A 26 ans, Noémie Kolly s’apprête à lancer sa cinquième saison en Coupe du monde. A Beaver Creek dans le Colorado, où les hommes – dont le Châtelois Alexis Monney – disputeront une descente (ce vendredi) et un super-G (ce samedi). Pour la Rochoise, il s’agira d’une première sur l’exigeante Birds of prey. Son objectif: le top 30 synonyme de points et, surtout, de moyen pour arriver à ses fins.

«Petit pas par petit pas», Kolly veut retrouver la petite Noémie qui dévalait «tout schuss» les…