TRAIL. Le Remaufensois Alexandre Bugnard a remporté pour la quatrième fois de rang le trail Fribourg by night, samedi. Le Veveysan a bouclé les 32 kilomètres – et 961 mètres de dénivelé positif – en 2 h 27. Soit avec trois minutes d’avance sur son plus proche poursuivant. Egalement en lice pour un quadruplé, la Riazoise Mylène Schuwey a, elle, dû s’avouer vaincue. Deuxième à l’arrivée, elle a concédé près de trois minutes à la lauréate grisonne Anne-Catherine Rigort. GR