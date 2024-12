Sur la glace avec Ophélie, la Gruérienne aux trois médailles de bronze

Genève a sacré les champions de Suisse de patinage artistique le week-end dernier.

Ophélie Clerc y a décroché sa troisième médaille de bronze, la première en élite.

Reportage aux Vernets en compagnie de sa famille, émue au bout du suspense.

QUENTIN DOUSSE, À GENÈVE

PATINAGE ARTISTIQUE. Il y a des instants marquants dans une vie d’athlète, au creux comme à son faîte. Il était 15 h 18, dimanche à Genève, quand le nom d’Ophélie Clerc s’est affiché au sommet sur l’écran des Vernets. Officialisant ce que personne n’osait réellement espérer: à 19 ans, la patineuse vuadensoise s’est parée de bronze aux championnats de Suisse.

Son troisième métal, et de loin le plus beau puisque décroché dans la catégorie reine. «Une médaille en élite, c’est encore plus fou! D’autant que je la voulais celle-là, je la…