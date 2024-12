Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

BNS, les milliards dont on ne voit plus la couleur

La Banque nationale suisse est l’une des plus puissantes du monde. Elle brasse des milliards et parfois perd des milliards. Et cela nous concerne tous, car à travers sa mission première, la maîtrise des prix, c’est elle qui fait rire ou pleurer l’économie suisse et c’est elle qui décide ce qui reste dans notre porte-monnaie. Comment? C’est tout l’enjeu de cette enquête corrosive qui révèle les dessous éthiques et parfois discutables d’une institution opaque.