Victoire pour Grégoire Kubski et Gabriel Kolly

La surveillance des gravières passe dans les mains du canton, après un vote partagé au Parlement fribourgeois.

GRAVIÈRES. Le canton aura à l’avenir un œil plus attentif sur l’exploitation des gravières. Le Grand Conseil en a décidé ainsi mardi après-midi, même si les députés se sont montrés partagés: 57 oui, 45 non et 3 abstentions. Transférer cette compétence, jusqu’ici communale, à l’Etat, c’est l’ambition de la motion de Grégoire Kubski (ps, Fribourg) et Gabriel Kolly (udc, Corbières), concerné au premier chef dans sa commune. Il l’a dit lui-même en plénum, ce dernier est, en tant que syndic, généralement peu enclin à formuler ce genre de requête. Concrètement, le texte demande la création d’un cadre légal plus précis pour l’exploitation des gravières afin de garantir une égalité de…