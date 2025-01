Le FC Bulle de 2025 pas encore ficelé

Le FC Bulle a entamé sa préparation hivernale lundi soir, sans sa recrue Bora Barry mais avec deux tests en défense centrale. Les Gruériens joueront un premier match amical ce samedi.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. A un peu plus d’un mois de la reprise de Promotion League, le FC Bulle a retrouvé le chemin de l’entraînement, lundi soir sur le synthétique de Bouleyres. Vingt et un joueurs ont suivi la séance dispensée par Julien Miere et Ekrem Aker, tandis que le nouveau préparateur physique Johnny Ramos n’arrivera que ce mardi soir. Autre absence, l’actuel unique transfert gruérien, Bora Barry (ex-Breitenrain), qui débarquera la semaine prochaine, ou encore Killian Ropraz (malade) et Marko Kuzmanovic (vacances). Pour rappel, Zemerart Lekaj (?), Patrice Tinguely (prêté au SC Guin mais présent…