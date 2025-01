Les agriculteurs glânois à l’honneur

Le Bicubic, en collaboration avec Agri Fribourg, mettra en scène 17 portraits d’agriculteurs glânois, dès le 12 janvier.

ROMONT. La fête du 175e anniversaire d’Agri Fribourg, anciennement l’Union des paysans fribourgeois, se poursuit. Après Fribourg et Estavayer, place à Romont. Le Bicubic, avec l’institution fribourgeoise, vernira le 12 janvier (17 h) le volet glânois de l’exposition photographique Passion et tradition – Portraits de paysans fribourgeois. Cette mise en scène, de l’œuvre de quatre photographes, Laurent Crottet, Aldo et Charles Ellena, ainsi qu’Alain Wicht, dévoilera 17 portraits d’agriculteurs glânois. «Chaque district a une relation différente avec l’agriculture. L’idée est de partir à la rencontre de la population glânoise, ce qui est une bonne manière de créer un…