«Pour eux, c'est super enrichissant.» Le dresseur vice-champion olympique Rafael Soto, maître de stage des cavaliers à Vuadens

Rafael Soto est un personnage incontournable du dressage espagnol.

L’Andalou de 67 ans fut notamment vice-champion olympique par équipes en 2004.

Rencontre en marge d’un stage dispensé à Vuadens le week-end dernier.

QUENTIN DOUSSE

HIPPISME. Samedi matin, centre équestre Les Kà à Vuadens. Au milieu du carré intérieur, un homme en bottes, cravache en main et lunettes de vue autour du cou, scrute, corrige et encourage une élève en selle de son hongre. Ici s’enseigne le dressage classique, cet art subtil comme le sont ces deux traits de l’homme à la mène: un liseré rouge et jaune sur le chapeau et un accent du sud. De Jerez exactement, ville andalouse que Rafael Soto a quittée pour un séjour express.

Ancien cavalier olympique, entraîneur de l’équipe nationale d’Espagne et écuyer en chef de…