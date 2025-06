La course populaire A travers Sâles célèbre ses 30 ans

COURSE À PIED. C’est déjà la 30e édition de la course A travers Sâles ce vendredi soir. Au départ du Centre sportif de La Lisière dès 18 h 10, petits et grands se frotteront aux parcours compris entre 1,1 et 8,03 kilomètres.

Nouveauté pour cet anniversaire qui espère rassembler 700 courageux: un relais par équipes de 2 x 4 km. Assistera-t-on à une amélioration des records (23’58 chez les hommes et 27’21 chez les dames) comme en 2024, sous les yeux du parrain de l’événement, le fondeur du SC Riaz Antonin Savary? Sans doute pas. «C’est cool et très beau de voir courir les Kényans. Mais on reste une course régionale malgré tout», rappelle Stéphane Mauron, le président d’organisation.

A travers Sâles a été créée en 1994 dans le cadre des 50 ans de la FSG locale. «Au lieu d’un loto, ils avaient…