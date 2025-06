Le TC Bulle rate l’ultime marche de Ligue nationale A

TENNIS. Le Tennis-Club Bulle ne découvrira pas les interclubs de Ligue nationale A (LNA) la saison prochaine. La faute à cette finale perdue 4-5 samedi sur les courts de Winterthour. En cause notamment, les numéros un et deux gruériens Jules Marie (photo) et Yann Marti, défaits en simple comme en double. «Jules a évolué en dessous de son niveau, tandis que Yann a perdu un match qu’il avait en main. Ça arrive», défend leur coach Sabri Jouilli.

Menée 2-4 après les simples, la formation gruérienne ne reviendra pas en double. L’authentique exploit attendra. «Très déçu sur le coup», Sabri Jouilli tentait de relativiser l’échec. «Cette équipe a fait mieux en termes de résultats. Elle a aussi réussi à fédérer autour d’elle en offrant du tennis de haut niveau à Bulle. Enfin, Jules (Marie) a…