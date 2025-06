Plan des gravières: Bulle et Bas-Intyamon sont rétrogradés, Botterens disparaît de la liste

Le Plan sectoriel d’exploitation des matériaux entre dans une deuxième phase, après la consultation de l’an dernier. Le document a été adapté, et moins de secteurs prioritaires sont retenus. En Gruyère, les sites de Bulle, Bas-Intyamon et Botterens n’en font plus partie.

PHILIPPE HUWILER

AMÉNAGEMENT. La saison 2 du Plan sectoriel pour l’exploitation des matériaux (PSEM) est désormais accessible sur le site de l’Etat de Fribourg. Cette nouvelle mouture propose passablement de changements, à la suite de la consultation publique de l’an dernier (La Gruyère du 13 juin 2024). A commencer par les secteurs prioritaires pour accueillir une future gravière: ils passent de 18 à 14 au niveau cantonal, dont cinq en Gruyère.

«L’objectif du plan reste le même: à savoir garantir les besoins à long terme…