Présenté au cinéma Prado à Bulle, un documentaire aborde la santé mentale dans le sport de haut niveau

Soutenu par Swiss Olympic, le film The Resilience Run sensibilise à la santé mentale dans le sport de haut niveau. La sprinteuse touraine Coralie Ambrosini y raconte sa douloureuse histoire.

VALENTIN THIÉRY

OMNISPORTS. De ses 15 à 20 ans, Coralie Ambrosini est tombée en dépression profonde et dans l’anorexie. Une situation provoquée par un tout, entre école, sport et adolescence. Mardi soir au cinéma Prado à Bulle, la sprinteuse touraine a présenté The Resilience Run dont elle est la principale intervenante. Le documentaire traite de la santé mentale dans le sport de haut niveau à travers l’expérience de la Gruérienne du SA Bulle de 28 ans. «C’est bizarre de voir la période la plus compliquée de ma vie dans un film.

Quand j’ai découvert le produit fini, j’ai été très émue», explique Coralie…