Ambiance 1990 et 2000 à la tour du Sauvage

ROMONT. Les années 1990 et 2000 refont surface jeudi à 20 h, à la tour du Sauvage de Romont. Le duo Cassettolove – Raphaël Noir et Sandra Barrat – revisitera des titres de ces décennies «façon folk-rock rêveur», dans une «escapade nostalgique empreinte de douceur», selon les organisateurs. L’entrée est libre avec un chapeau à la sortie. Réservations conseillées. La journée coïncide avec la fin de l’exposition Paysages personnels de Camille Rapin et Natascha Segers. Dès vendredi et jusqu’au 14 août, Stéphanie Schulz prendra le relais avec Voyage entre Eau, Terre et Air, une série entre acrylique et graphite. L’artiste propose un détour «dans le monde fascinant de la nature, ses éléments, et l’humain» et espère offrir «une petite respiration de douceur». VC