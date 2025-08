Basket: la Suisse de Mbala doit rebondir à Fribourg

L’équipe de Suisse de basket et son leader gruérien Boris Mbala défient l’Ukraine ce mercredi à Fribourg en pré-qualifications du Mondial 2027.

QUENTIN DOUSSE

BASKETBALL. En s’inclinant samedi face à la Slovaquie (73-60), l’équipe de Suisse a grillé un joker dans son périple qualificatif pour la Coupe du monde 2027. Il s’agira donc de gagner – ou de perdre sur le plus petit des scores – contre l’Ukraine ce mercredi (19 h) à Fribourg. Tout un défi face à la meilleure équipe d’un groupe où la troisième et dernière place est éliminatoire. «Pour passer ce tour, on doit retrouver notre identité et avoir plus confiance en nous», exhorte Boris Mbala.

L’arrière écharlensois parle pour lui, conscient qu’il n’a pas performé comme espéré samedi à Bratislava. «Je n’étais pas au niveau dans tous les…